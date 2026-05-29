La Ruota della Fortuna, l'italiano calpestato dai concorrenti: "Truculente? Mai sentita"

Nella puntata di La Ruota della Fortuna andata in onda giovedì 28 maggio su Canale 5, si è verificato un momento destinato a diventare virale. Nessuno dei tre concorrenti in gara è stato in grado di riconoscere la parola “truculente”.La frase misteriosa conteneva l’espressione “occhi chiusi per le scene truculente”. Nonostante le lettere rivelate e i tentativi dei giocatori, il termine – che significa “cruente, violente, sanguinose” – è rimasto sconosciuto a tutti e tre.

Un vuoto lessicale collettivo che ha lasciato di stucco sia il pubblico in studio che i telespettatori a casa. Gerry Scotti, visibilmente sorpreso, non ha nascosto il suo stupore. Il conduttore ha commentato con ironia il momento, sottolineando come una parola non proprio rara del vocabolario italiano sia risultata completamente ignota ai concorrenti. "Una cosa del genere non era mai successa", ha affermato il presentatore, tra risate e imbarazzo generale.

Il caso ha immediatamente fatto il giro dei social, scatenando commenti divertiti e riflessioni sul calo di vocabolario tra le nuove generazioni. C’è chi ha ironizzato sull’uso sempre più ridotto della lingua italiana, sostituita da termini inglesi o da un linguaggio semplificato, e chi ha difeso i concorrenti, ricordando che “truculente” è un aggettivo colto, usato soprattutto in contesti letterari o giornalistici.Alla fine a prevalere è stata Giorgia da Roma, che ha risolto il puzzle e si è aggiudicata la vittoria con 51.500 euro. Ma l’immagine della puntata resterà legata a quel lungo, incredulo silenzio davanti alla parola “truculente”.