4 di Sera, la dem De Micheli zittisce la firma di Repubblica: "Dispiaciuta per Meloni"

Niente da fare. La sinistra non riesce a chiedere scusa per i suoi scivoloni non solo in Parlamento, ma pure in tv. A 4 di Sera, su Rete 4, è ancora freschissima la terribile battuta sessista e oscena di Francesco Silvestri, deputato del Movimento 5 Stelle che alla Camera ha parlato di una Giorgia Meloni «con le ginocchiere per stare più comoda» davanti a Donald Trump. Ne è nata una bufera politica, con Fratelli d’Italia furiosa e M5s e Partito democratico che hanno fatto spallucce, accusando addirittura il centrodestra di strumentalizzare.

Riflessi pavloviani, in aula e fuori. Basta ascoltare le parole di Matteo Pucciarelli, firma di Repubblica, che in studio ospite di Francesco Vecchi parte con una premessa: «Sinceramente non avrei mai usato questa espressione, perché è fraintendibile. Chiaramente si parlava di rapporti con Israele e con gli Stati Uniti, il riferimento è al suddito che si inginocchia al sovrano, questo era il senso». Poi però condanna non Silvestri, bensì Meloni: «Ci vedo però anche tanto vittimismo da parte sua, appena ha l’occasione si trasforma e si racconta come la Calimero insultata. Chiaramente, ripeto, è una battuta infelice ma il senso era chiaro. Non riesco davvero a immaginarmi che il senso potesse essere diverso». Forse, se a pronunciare quella frase fosse stato un deputato di FdI contro Elly Schlein, l’avrebbe immaginato più facilmente.

Anche a lui allora sono indirizzate le parole chiare e nette di Paola De Micheli, in collegamento con il talk. L’onorevole dem è una delle poche, nelle opposizioni, a prendere le distanze dal collega grillino: «Non esiste una donna che abbia un minimo di esposizione pubblica o che abbia avuto degli incarichi non solo istituzionali, magari anche aziendali che purtroppo non abbia dovuto passare questo tipo di battutismo, offensivo della nostra dignità di donne. Ne abbiamo viste e sentite di tutti i colori e non ho visto tantissimi colleghi sperticarsi, diciamo, in solidarietà. Io invece sono molto dispiaciuta perla Meloni che peraltro avevo incontrato anche con una certa, diciamo, simpatia proprio il giorno prima alla Confcommercio e tra donne e mamme avevamo fatto le nostre solite chiacchiere da donne che non meritano di essere trattate in questo modo».