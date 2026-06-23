Spadafora a 4 di Sera, "in maniera squadrista": Meloni-Trump, come ribalta la realtà

La sbroccata multipla di Trump contro Meloni dopo il G7 di Evian tiene banco nell’agenda politica e agita anche gli studi televisivi. E a 4 di Sera, su Rete 4, sul tema si sente tutto e il suo contrario. Partiamo dal rovesciamento della realtà proposto dall’ineffabile Vincenzo Spadafora.

L’ex ministro grillino nel governo Conte 2 sostiene che la colpa dello scontro sia tutta della nostra premier. Giusto quindi, che la sinistra attacchi lei. «Credo che l’opposizione stia facendo semplicemente quello che deve fare in un momento in cui la Presidente del Consiglio ha trascinato l’Italia in una crisi con gli Stati Uniti per una reazione, secondo me, tra l’altro totalmente scomposta rispetto a quello che ha fatto Trump. Trump ha fatto Trump, ce ne eravamo accorti tutti da due anni, da tanto tempo, l’unica che diceva che invece Trump era un’altra persona erano Meloni e la sua maggioranza. Rispondere con un post, annullare la visita del Ministro degli Esteri, avere in maniera squadrista tutti i giornali di destra a menare e attaccare Trump mi sembra che sia stata una scelta che dica quanto sono veramente inadeguati al governo in questo momento tutti i membri di questa classe dirigente».

Dall’altra parte della barricata c’è Vittorio Feltri, secondo cui Meloni «non aveva altra scelta. Doveva farlo per forza per salvare la propria dignità, quindi io non ce l’ho assolutamente con Meloni, ma ce l’ho con il presidente americano, che mi sembra sempre più un buffone».

Dagli Stati Uniti, dà una lettura in prospettiva Federico Rampini: «La risposta di Meloni alle offese di Trump riceve un’attenzione e un rispetto interessante anche dai media di destra in America, quelli più vicini al presidente come la Fox News di Murdoch o il New York Post - spiega il corrispondente del Corriere della Sera -. L’opinione pubblica americana si interessa poco di queste cose. Però è a destra che si sono aperte le falle nel consenso a Trump più vistose dopo l’annuncio di quell’accordo di pace, un pezzo del partito repubblicano gli rimprovera di avere fatto troppe concessioni in cambio di pochissimo e soprattutto quell’accordo di pace ha aperto una crisi bilaterale ben più grave di quella Stati Uniti-Italia», cioè «la crisi nei rapporti con Israele, con Netanyahu».