Libero logo
Scontro Trump-Meloni
Mondiali 2026
Generale Vannacci
Andrea Sempio
Iran

Spadafora a 4 di Sera, "in maniera squadrista": Meloni-Trump, come ribalta la realtà

di Claudio Brigliadorimartedì 23 giugno 2026
Spadafora a 4 di Sera, "in maniera squadrista": Meloni-Trump, come ribalta la realtà

2' di lettura

La sbroccata multipla di Trump contro Meloni dopo il G7 di Evian tiene banco nell’agenda politica e agita anche gli studi televisivi. E a 4 di Sera, su Rete 4, sul tema si sente tutto e il suo contrario. Partiamo dal rovesciamento della realtà proposto dall’ineffabile Vincenzo Spadafora.

L’ex ministro grillino nel governo Conte 2 sostiene che la colpa dello scontro sia tutta della nostra premier. Giusto quindi, che la sinistra attacchi lei. «Credo che l’opposizione stia facendo semplicemente quello che deve fare in un momento in cui la Presidente del Consiglio ha trascinato l’Italia in una crisi con gli Stati Uniti per una reazione, secondo me, tra l’altro totalmente scomposta rispetto a quello che ha fatto Trump. Trump ha fatto Trump, ce ne eravamo accorti tutti da due anni, da tanto tempo, l’unica che diceva che invece Trump era un’altra persona erano Meloni e la sua maggioranza. Rispondere con un post, annullare la visita del Ministro degli Esteri, avere in maniera squadrista tutti i giornali di destra a menare e attaccare Trump mi sembra che sia stata una scelta che dica quanto sono veramente inadeguati al governo in questo momento tutti i membri di questa classe dirigente».

Dall’altra parte della barricata c’è Vittorio Feltri, secondo cui Meloni «non aveva altra scelta. Doveva farlo per forza per salvare la propria dignità, quindi io non ce l’ho assolutamente con Meloni, ma ce l’ho con il presidente americano, che mi sembra sempre più un buffone».

Dagli Stati Uniti, dà una lettura in prospettiva Federico Rampini: «La risposta di Meloni alle offese di Trump riceve un’attenzione e un rispetto interessante anche dai media di destra in America, quelli più vicini al presidente come la Fox News di Murdoch o il New York Post - spiega il corrispondente del Corriere della Sera -. L’opinione pubblica americana si interessa poco di queste cose. Però è a destra che si sono aperte le falle nel consenso a Trump più vistose dopo l’annuncio di quell’accordo di pace, un pezzo del partito repubblicano gli rimprovera di avere fatto troppe concessioni in cambio di pochissimo e soprattutto quell’accordo di pace ha aperto una crisi bilaterale ben più grave di quella Stati Uniti-Italia», cioè «la crisi nei rapporti con Israele, con Netanyahu».

tag
donald trump
giorgia meloni
g7 evian
4 di sera
vincenzo spadafora
vittorio feltri
federico rampini

Per Otto e mezzo Sondaggio Demopolis, "dal 42 all'11%": chi crolla in un anno e mezzo

A L'aria che tira Meloni-Trump, Alessandro Zan si copre di ridicolo: "La politica estera della premier un disastro"

Conseguenze Meloni-Trump, la rottura costa cara al tycoon: ecco cosa rischia

ti potrebbero interessare

Coffe Break, Dell'Arti impazzisce contro Susanna Ceccardi: "Vattene a fanc***"

Coffe Break, Dell'Arti impazzisce contro Susanna Ceccardi: "Vattene a fanc***"

Redazione
Stefano Bonaccini non conosce la costituzione, come lo spiana Claudio Borghi

Stefano Bonaccini non conosce la costituzione, come lo spiana Claudio Borghi

Redazione
Balivo e De Grenet: amore, figli e altri disastri

Balivo e De Grenet: amore, figli e altri disastri

Claudio Brigliadori
Rai, clamorosa gaffe di Baracchini: doppio dito medio, ma è in diretta

Rai, clamorosa gaffe di Baracchini: doppio dito medio, ma è in diretta