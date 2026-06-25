Enzo Iacchetti dalla Berlinguer, lo show sguaiato fa fare bella figura a Concita

Ormai non fa quasi più rumore, Enzo Iacchetti. Da quando lo scorso autunno è diventato la voce televisiva sguaiata e aggressiva del popolo dei pro-Pal italiani, il comico e conduttore di Striscia la notizia non si tiene e pontifica di qualunque tema politico. Con l’obiettivo, evidente, di sparare a zero contro il governo di centrodestra.

Ospite ancora una volta di Bianca Berlinguer a È sempre CartaBianca, il popolare “Enzino” si esibisce nel suo numero su niente meno che - Giorgia Meloni e Donald Trump. «Non è solo un bambino viziato- dice riguardo al presidente degli Stati Uniti -, siamo anche noi dei coglionazzi che gli crediamo. Quando Trump si comportava da Trump il nostro governo era contento, tutti erano contenti e adesso che fa il Trump con noi ci indigniamo, ma che senso ha? Che tra una settimana siamo di nuovo culo e camicia, la gente è stufa di queste cose». Tradotto: Trump la insulta ma la colpa è di Meloni.

Al confronto di Iacchetti, Mauro Corona (altro opinionista sui generis, molto sopra le righe) appare un editorialista del New York Times: Trump «non si rende conto che è il presidente degli Stati Uniti d’America, è l'uomo più forte del mondo, è un bambino viziato che appena c’è qualcosa che non gli va ecco che fa le bizze, cambia idea, parole, è molto maleducato, arrogante. Un potere, questo, che viene dato dai soldi, ma non a tutti, perché c’è gente che ha soldi ed è molto educata. Quello lì è un bambino poco cresciuto, a vederlo esteriormente sembra il pupazzo del Big Jim, al minimo sgarro invece di riflettere e pensare che forse la Meloni non poteva fare certe cose, lui fa le bizze, i capricci. Un bambino».

In questo scenario, Concita De Gregorio, pur critica con l’esecutivo, pare contenersi: «Improvvisamente sembra che lui l’abbia scaricata e lei si sia offesa, ma questa non è una soap, sono due delle massime democrazie occidentali e che Trump sia una persona completamente inaffidabile e instabile ormai lo dicono perfino i suoi familiari. Sentivo sua nipote psicologa fare una diagnosi di instabilità mentale. Il problema non è tanto Trump, ma le persone che lo hanno votato, gli hanno creduto, si sono fidate». Quasi una moderata d’area governativa. Ed è detto tutto.