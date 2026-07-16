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In Onda, Bocchino dà una lezione a Giannini: "Forse non lo sai, c'è già..."

giovedì 16 luglio 2026
In Onda, Bocchino dà una lezione a Giannini: "Forse non lo sai, c'è già..."

1' di lettura

A In Onda, il talk show di approfondimento politico di La 7, va in scena uno scontro tra Italo Bocchino e Massimo Giannini. L'editorialista di Repubblica di fatto attacca a testa bassa il governo e lo fa sulla legge elettorale che ha fatto tanto discutere questa settimana per l'emendamento sulle preferenze bocciato in Aula. Un incidente di percorso della maggioranza che però non ha evitato l'approvazione del testo a Montecitorio e che ora attende il passaggio a palazzo Madama.

Giannini non usa mezzi termini e di fatto insulta: "Per questa destra la Costituzione è piena di impedimenti, di ostacoli che vogliono bypassare. Anche il premio di maggioranza va in questa direzione. Ad esempio nella partita per il Colle dal terzo scrutinio in poi basterà la maggioranza dei due terzi...". Proprio su questo punto interviene Italo Bocchino che lo gela: "Guarda che tutto ciò è già previsto, forse non lo sai?".

Giannini sbanda ma prova a mantenere il punto dopo la figuraccia: "Vogliono creare una figura, il capo del governo, capace di essere alla pari col Capo dello Stato". Telese chiosa: "No, di più perché avrebbe una investitura popolare". Ma Bocchino taglia corto: "State parlando di due figure completamente diverse e con due ruoli ben diversi". Ma ormai il treno del fango progressista si è messo in moto. Difficile fermarlo...

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