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4 di Sera, Bersani zittito dal poliziotto: "Voi siete fuori dalla realtà"

di Claudio Brigliadorimercoledì 29 luglio 2026
4 di Sera, Bersani zittito dal poliziotto: "Voi siete fuori dalla realtà"

2' di lettura

«Contenere i violenti non è compito della sinistra», dice Pier Luigi Bersani. E si arrabbia pure, l’ex segretario del Partito democratico, quando l’intervistatore di 4 di Sera su Rete 4 gli chiede un commento sui disordini in piazza a Bologna successivi alla morte del tunisino Fakir durante un intervento della polizia. «Quando la sinistra organizza una manifestazione poi una frangia eversiva estrema si accoda - gli fanno notare -, perché la sinistra non riesce a liberarsi da certe presenze?».

Bersani la prende malissimo: «Ma perché la sinistra? Ma perché la sinistra? È una democrazia che deve tenere sotto controllo questi fenomeni. A Bologna abbiamo certo una presenza sempre, diciamo, aggressiva anche in altre situazioni, forse anche più banali di questa. Come si fa a contenere queste cose? Lasciando lì la piazza? E poi naturalmente ci vogliono gli interventi preventivi, anche delle forze dell’ordine, anche dei sistemi di sicurezza».

«Cioè, dobbiamo metterci a fare i poliziotti noi che siamo di sinistra? - è la contro-domanda di Bersani, piuttosto sconcertante - Cioè, che cosa ci si chiede? Non si spargano lezioni a chi non ha bisogno di sentirsi. Insomma, la sicurezza, come si vede, 4 anni di prediche e di propaganda ci hanno fatto migliorare la situazione? No. Noi stiamo vedendo delle picconate allo stato di diritto in questo Paese senza aver risolto il problema della sicurezza. Cos’è il Far West? Cioè, seguiamo il modello Trump?».

A Bersani risponde (per le rime) Pasquale Griesi, segretario del sindacato FSP Polizia di Stato, in collegamento con la trasmissione. «Abbiamo un cinturone di Batman fantastico con tutti questi accessori - spiega riguardo alle bodycam in dotazione agli agenti -. Il problema è che questi accessori non sono il problema. Il problema è il preconcetto ideologico nei nostri confronti e non c’è altro. È il preconcetto ideologico nei nostri confronti. Bersani è una persona che io apprezzo particolarmente ma noi non vogliamo che altri facciano i poliziotti al nostro posto. Vogliamo fare noi i poliziotti, vogliamo essere in grado di poter lavorare serenamente e questo oggi non ce lo fate fare perché ci attaccate e ci aggredite».

«Quando muoiono poliziotti - conclude Griesi - non siamo più Stato, non siamo niente, nessuno ci ricorda. Sapete qual è il vero problema? Voi attualmente siete fuori dalla realtà, non riuscite a capire cosa accade nelle strade». Che non sono né salotti, né congressi né riunioni di partito.

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