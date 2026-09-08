Super Karaoke, Michelle Hunziker sbarca a Ventimiglia: tre serate di musica, divertimento e grandi ospiti

Martedì 8 settembre, in prime time, torna su Canale 5 “Super Karaoke”, la kermesse musicale condotta da Michelle Hunziker che, per tre serate porta in Liguria, al Belvedere del Resentello di Ventimiglia, l’energia e il divertimento del karaoke.

In ciascun appuntamento, fino a 24 concorrenti si mettono alla prova tra performance individuali e duetti con grandi artisti della musica italiana, fino alla proclamazione del vincitore. Ospiti della prima puntata sono Alex Britti, Ricchi e Poveri, Baby K e Giusy Ferreri.

Protagonista dello show è anche il pubblico di Ventimiglia, chiamato a esprimere in tempo reale il proprio gradimento attraverso lo smartphone, accedendo tramite QR Code alla web app dedicata.

Nelle successive puntate, “Super Karaoke” ospita Irene Grandi, Benji e Fede, Marco Masini, Ermal Meta, Rovazzi e Anna Tatangelo. La regia è affidata a Roberto Cenci.

Marco Bucci, Presidente della Regione Liguria:

“Il “Super Karaoke” rappresenta un’opportunità straordinaria per la Liguria e, in particolare, per Ventimiglia, che per tre serate sarà al centro dell’attenzione nazionale. Ringrazio Mediaset per aver scelto il nostro territorio e tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo appuntamento. È un’occasione importante per promuovere la Liguria, sostenere l’economia locale e valorizzarne le bellezze davanti a un pubblico sempre più ampio”.