La volta buona, Raffaella Fico e la corna: cosa mostra dalla Balivo, cala il gelo

La prima settimana della nuova stagione di La volta buona, su Rai 1, ha visto Caterina Balivo esibire un look inedito e un intero campionario di emozioni, tutte al femminile. Ci sono i dolori d’amore di Raffaella Fico: «Io non ho mai tradito, però lo sono stata», rivela la showgirl campana scendendo nel dettaglio dell’amara scoperta.

«L’ho semplicemente chiesto. Lui era lì col telefono, ho chiesto con chi si stesse scrivendo perché avevo percepito qualcosina. Lui mi ha detto che non stava facendo nulla, allora gli ho chiesto di farmi vedere i messaggi e così ho scoperto tutto. Anche se devo dire che aveva il dito molto abile e veloce nel cancellare tutto. Secondo me ne aveva anche più di una, io ne ho beccata solo una però». Top secret l’identità del compagno fedifrago: Balotelli o Izzo?

Ci sono poi le lacrime di Rita Rusic, l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori che ha perso la madre per demenza senile: «I primi di agosto si è aggravata. Un giorno sono andata lì e non mi riconosceva. Le ho detto: “Mamma, ti ricordi che hai due bambine. Io come mi chiamo?”. Lei mi guardava come una cosa difficilissima. Ha detto “Nella”, che è mia sorella, poi “Fiorella”, che era lei. Quel giorno non ce la faceva. Il giorno dopo quando sono tornata le ho detto: “Mammina, sai chi sono?”. Lei mi ha detto, con un filo di voce: “Sì, Rita mia”».

L’ex Miss Italia Nadia Bengala, invece, vive il dramma di un rapporto interrotto con la figlia, con la quale non parla da tempo: «Sicuramente avrò fatto io anche degli errori. Magari non l’avrò ascoltata nei momenti in cui lei aveva più bisogno e non me ne sono accorta. E magari le sono stata troppo addosso quando invece diventavo un peso. Adesso la situazione è che lei ha proprio voluto staccarsi come se io fossi una nemica. Mi pesa. Io penso che sicuramente c'è stata una parte di plagio da parte di qualcuno in particolare. Te li mettono contro in qualche modo e gli danno una visione distorta».

Quando il tema è più leggero, però, si ride: le nozze di Ilary Blasi e Bastian Muller, in programma domenica 13 settembre nello scenario da sogno di Ravello, in Costiera Amalfitana.

L’inviato della Balivo va sul posto per raccogliere i pareri dei residenti e si imbatte in una signora. “Lo sa che Ilary Blasi si sposa qui a Ravello?”, le domanda. Risposta secca: “E che me ne frega a me?”.