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Filorosso, la pm Rosa Muscio muta in strada: "Lei è stata un po' crudele con Stasi"

martedì 13 ottobre 2026
Filorosso, la pm Rosa Muscio muta in strada: "Lei è stata un po' crudele con Stasi"

1' di lettura

Serenella Bettin, inviata di Filorosso, su Rai 3 si mette sulle tracce di Rosa Muscio, la pm che nel 2007 firmò il decreto di fermo per Alberto Stasi. Ora che l'inchiesta su Garlasco è vicina a una nuova clamorosa svolta, con Andrea Sempio a un passo dal rinvio a giudizio per l'omicidio di Chiara Poggi, si ridiscute anche la storia di quella prima inchiesta che ha portato alla condanna in via definitiva a 16 anni di carcere per Stasi, fidanzato di Chiara.

Sulle indagini a carico dell'allora studente della Bocconi stanno emergendo lacune, omissioni, errori clamorosi che potrebbero portare alla revisione del processo stesso. "Dottoressa Muscio, lei è stata un po' troppo crudele con Stasi", nota la Bettin avvicinando in strada la Muscio.

"Chi è che l'aveva informata sul fatto che ci fosse Dna da sangue sui pedali?". La magistrata si trincera dietro un silenzio assoluto. "Dottoressa, ma è inutile fare così, almeno ci risponda", insiste l'inviata mentre la Muscio, barricata dietro a una porta a vetro, la fulmina con lo sguardo. Seconda manche: una volta tornata in strada, la pm viene ancora pungolata dalla Bettin. "Lei sapeva di quei risultati negativi? Si è accorta di quello che sta accadendo in questi giorni? Perché non ci risponde?".

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