Otto e Mezzo, Lilli Gruber punge Bersani e lui sbotta: "Questo lo dice lei"

Botta e risposta tra Lilli Gruber e Pier Luigi Bersani a Otto e mezzo, durante il confronto sul futuro politico italiano e sulle prospettive del centrosinistra. La conduttrice del programma di approfondimento politico di La7 osserva che “ci sono buone possibilità che rimanga la destra”. Bersani replica prontamente: “Questo lo dice lei”, prendendo le distanze dalla previsione e lasciando aperta la questione degli equilibri politici in vista delle prossime elezioni.

La Gruber chiede a Bersani perché Meloni da una parte rivendichi di aver ottenuto grandi successi in Europa e dall’altra continui ad attaccare l’Europa stessa in campo economico. Bersani risponde così: “L’Europa è quella lì, con tutti i suoi difetti. È quella di quattro anni fa. L'unica novità vera è che ci ha messo questo PNRR, se no saremmo ampiamente nei guai. La domanda a cui la Meloni dovrebbe rispondere è: essendo che l'Europa è ancora quella lì, com'è che noi quattro anni fa, quando sono arrivati loro, eravamo nei primi tre paesi europei per crescita? Crescevamo il 3,9 e oggi siamo negli ultimi tre? Cioè con la puntura di 200 miliardi. Ma vuole spiegarmelo? Questo deve dire. Perché l'Europa è quella lì. È rimasta purtroppo quella lì, con tutti i suoi difetti”.

Bersani, poi, contesta le politiche interne del governo: “Cosa han fatto in quattro anni? Han tenuto i binari dei numerini europei grazie, fondamentalmente, al fiscal drag, mettendosi in tasca il fiscal drag di dipendenti e pensionati e così via dicendo. Hanno fatto un sacco di micro misure, molto di bandiera, anche ideologica, questa sì, ma – continua l’ex-segretario PD - di riforme strutturali che faccian crescere la competitività e l'equilibrio di 'sto Paese non ce n'è una. Han fatto la legge elettorale. Punto. C'è una riforma in questi quattro anni che si possa ricordare? Ecco, sono stati anni buttati via e purtroppo in un momento in cui non ti è consentito di buttar via del tempo. Questa è un'onesta preoccupazione insomma, ecco”.