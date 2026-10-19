Paolo Del Debbio stronca l'italiana convertita all'Islam: "Stendiamo un velo pietoso"

«La donna ha bisogno anche di qualcuno che la protegga, come noi abbiamo bisogno dei carabinieri». Sta tutta qui la concezione sociale del ruolo femminile dell’Islam: nelle parole, sconcertanti, di Ali Abu Shwaima, l’imam di Segrate intervistato a Dritto e rovescio, su Rete 4. La guida religiosa non sembra un pericoloso fondamentalista ed è questo forse a inquietare di più.

L’uomo, chiarisce con tutta la calma del mondo, «non è il carabiniere della donna, ma il servo della donna». «Eh sì, è il servo che però la controlla di modo che non succeda niente», domanda l’inviato di Paolo Del Debbio. «No - replica l’imam -, nel senso che le protegge». Il velo invece «è un ordine di Dio. Quando Dio ordina una cosa è obbligo». Per essere ancora più espliciti, «la donna nell’Islam ha un ruolo molto importante nella famiglia, in quanto è quella che educa i bambini, eccetera. L’Islam non vuole di essere ingiusto con la donna e farle fare due lavori obbligatoriamente. Ma una donna che è obbligata a lavorare e poi educare i bambini e fare i lavori in casa, fa due lavori e questa è un’ingiustizia».

In studio ascolta tutto in silenzio Susanna Ceccardi, scuotendo il capo. Quindi l’eurodeputata della Lega prende la parola per puntare il dito contro quella sorta di anti-Stato organizzato dall’Islam in Italia, dentro casa e fuori, per esempio con trovate come il Tribunale islamico di Padova. «Questa Camera Arbitrale, che è un primo passo, è un esempio lampante di questa volontà specifica di entrare surrettiziamente nelle nostre istituzioni e occuparle. Perché si chiama Camera Arbitrale ma intanto vogliono decidere sul diritto di famiglia».

Valentina, italiana convertita all’Islam, la pensa in modo opposto: «Io sono assolutissimamente favorevole. Se io ho qualsiasi problema lo Stato italiano mi aiuta? Il tribunale italiano mi aiuta? Anche a livello religioso?». La domanda, in punta di diritto, non sta in piedi in quanto in uno Stato laico religione e legge viaggiano su binari paralleli. Non paga, la signora attacca Del Debbio accusandolo di «fare terrorismo». E dal conduttore arriva subito un secco alt: «No, no, il terrorismo è un’altra roba e stendo un velo pietoso. Quindi lasci stare il terrorismo. Io conosco l’Islam abbastanza bene. Mi sono studiato il Corano, quindi non sono neanche ignorante. Eppure ho delle perplessità, guardi un po’».