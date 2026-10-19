L'immigrato terrore di Mogliano Veneto aggredisce l'inviata di Giordano: "Chiudi la bocca", e mani addosso

Cristina Autore racconta a Fuori dal Coro, programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ogni domenica su Rete 4, la storia dell’immigrato violento che alla stazione di Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, ha aggredito la troupe Mediaset giunta sul posto per indagare sulle sue malefatte.

Gira incappucciato per le vie della città e terrorizza tutta Mogliano Veneto: nonostante le numerose denunce, l'uomo continua ad aggredire liberamente le persone. E i cittadini sono esasperati. Racconta la Autore, mostrando le immagini dell’uomo nel suo servizio: “Lui è uno degli immigrati che terrorizza Mogliano, gira incappucciato e violento. Nonostante le denunce è libero di continuare ad aggredire i cittadini”.

La Autore intervista il sindaco di Mogliano, Davide Bortolato, che spiega: “È da due mesi che si aggira per la città, ne ha combinate di ogni, soprattutto aggressioni senza motivo, lo guardi male e lui ti aggredisce”. La cassiera di un supermercato, invece, racconta: “In coda alle casse una volta ha tirato un cazzotto a una persona senza motivo”. Una cittadina mostra tutto il suo spavento: “Tutti abbiamo paura qua, quando vado a letto metto il 112 nel telefonino vicino a me, perché non si sa come può andare”.

La Autore, poi, spiega che questo iracondo ha anche preso a sassate il duomo di Mogliano Veneto e ha dato in escandescenze in un bar della città, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza mentre alcuni carabinieri provano a fermarlo”.

Quindi, ecco l’aggressione alla troupe Mediaset quando la giornalista prova a fargli delle domande: “Piano, fermati, fermati, dai, calmati, calmati”. Racconta la Autore: “L’uomo parte subito, aggredisce la nostra troupe senza motivo, solo perché proviamo a fargli delle domande. Io gli dico che se continua chiamiamo i carabinieri. Sto facendo delle domande. Ok? Ti sembra normale aggredire le persone, alzare le mani, senza nessun motivo? Tu dove vivi?”. L’uomo le urla: “Chiudi la bocca”. La giornalista insiste: “No, io non chiudo la bocca. Perché tu invece devi aggredire? Secondo te è normale aggredire le persone senza nessun motivo?”.