Canale 5, domenica 25 ottobre alle 8.45 lo speciale "Leone, la forza di un Papa"

Domenica 25 ottobre, dalle ore 8.45 alle ore 10 circa su Canale 5, andrà in onda in diretta lo speciale Videonews “Leone, la forza di un Papa”, condotto da Dario Maltese e a cura del vaticanista Fabio Marchese Ragona.

In studio Monica Leofreddi e l’attore Samuele Carrino accompagneranno il racconto arricchito dalle testimonianze del cardinale Matteo Zuppi e di Paolo Del Debbio, oltre ai collegamenti con Piazza San Pietro e Assisi.

Lo speciale ripercorrerà con un taglio dal forte impatto emotivo, il momento più delicato del pontificato di Papa Leone XIV: dalla scoperta della malattia, all’intervento chirurgico, fino al ritorno in Vaticano. Un racconto che intreccia cronaca ed emozioni, restituendo il clima di apprensione e speranza, con le preghiere dei fedeli di tutto il mondo che hanno accompagnato il Pontefice, fino alle notizie rassicuranti sulle sue condizioni di salute.

Un filone editoriale nato da un’intuizione di Pier Silvio Berlusconi: portare al grande pubblico storie vere, di forte impatto umano, capaci di unire informazione, emozione e riflessione.

