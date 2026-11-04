Fuori dal coro, l'islamico minaccia l'inviata: "Se vuoi uscire di qua"

Per un inviato di Mario Giordano è più pericoloso entrare in una moschea o avvicinare un occupante abusivo? A Fuori dal coro, su Rete 4, nel giro di pochi minuti i telespettatori possono farsi un’idea in prima persona.

A Roma la giornalista Virginia Camerieri si mette sulle tracce di Abdel, un egiziano che da oltre un anno si è insediato con la moglie nella casa di Stefano, il legittimo proprietario. «Dopo due mesi, con una scusa banalissima infarcita di bugie, questi signori hanno smesso di pagare. Adesso mi devono tra i 10 e i 12 mila euro più le spese legali». Stefano, senza le entrate dell’affitto, non sta pagando più le rate del mutuo e il suo appartamento è stato ora affidato a un custode giudiziario: «Io ho la casa pignorata e questo signore se ne sta lì a sbafo, ha capito?». Abdel viene raggiunto dalla troupe all'autolavaggio dove lavora e la Camerieri viene accolta a colpi di getti d’acqua, minacce e bastonate. Tentare di parlare con l’uomo è impossibile.

Situazione molto difficile anche a Modena, diverse centinaia di chilometri più a nord. Cristina Autore, altra inviata di Giordano, si reca nella moschea frequentata da Salim El Koudri, il 31enne arrestato dopo aver travolto con la sua Citroën C3 i pedoni nel centro della città emiliana lo scorso 16 maggio, investendo 8 persone, uccidendone una e condannando una turista tedesca all'amputazione di una gamba. La troupe di Mediaset entra e si ritrova praticamente bloccata dentro. «Come sei entrata qua?», chiede bruscamente un uomo. «È aperto», gli fa notare la giornalista, ma il clima è teso: «Non devi fare foto se vuoi uscire», «Io sono entrata e mi sono presentata», «Non devi entrare».

Quando si ritrova bloccata dentro, la Autore protesta: «Ci sbarrano la porta e ci impediscono di uscire dalla moschea. Questo è sequestro di persona. Mi sta impedendo di uscire». «Te ci devi far uscire immediatamente», urla a un certo punto l’inviata, costretta a telefonare ai Carabinieri: «Salve, siamo all’interno della moschea. Non ci fanno uscire. Mi impediscono di uscire dalla moschea. Non ci fanno uscire, non ci fanno uscire». Quindi si rivolge ancora all’islamico: «Fammi uscire. Fammi uscire. Sono entrata e adesso voglio uscire dalla porta». Il finale è lieto, si fa per dire: «Siamo riusciti a fuggire, grazie».