Libero logo
Abbonamento Digitale

Fuori dal coro, l'islamico minaccia l'inviata: "Se vuoi uscire di qua"

di Claudio Brigliadorimercoledì 4 novembre 2026
Fuori dal coro, l'islamico minaccia l'inviata: "Se vuoi uscire di qua"

2' di lettura

Per un inviato di Mario Giordano è più pericoloso entrare in una moschea o avvicinare un occupante abusivo? A Fuori dal coro, su Rete 4, nel giro di pochi minuti i telespettatori possono farsi un’idea in prima persona.

A Roma la giornalista Virginia Camerieri si mette sulle tracce di Abdel, un egiziano che da oltre un anno si è insediato con la moglie nella casa di Stefano, il legittimo proprietario. «Dopo due mesi, con una scusa banalissima infarcita di bugie, questi signori hanno smesso di pagare. Adesso mi devono tra i 10 e i 12 mila euro più le spese legali». Stefano, senza le entrate dell’affitto, non sta pagando più le rate del mutuo e il suo appartamento è stato ora affidato a un custode giudiziario: «Io ho la casa pignorata e questo signore se ne sta lì a sbafo, ha capito?». Abdel viene raggiunto dalla troupe all'autolavaggio dove lavora e la Camerieri viene accolta a colpi di getti d’acqua, minacce e bastonate. Tentare di parlare con l’uomo è impossibile.

Situazione molto difficile anche a Modena, diverse centinaia di chilometri più a nord. Cristina Autore, altra inviata di Giordano, si reca nella moschea frequentata da Salim El Koudri, il 31enne arrestato dopo aver travolto con la sua Citroën C3 i pedoni nel centro della città emiliana lo scorso 16 maggio, investendo 8 persone, uccidendone una e condannando una turista tedesca all'amputazione di una gamba. La troupe di Mediaset entra e si ritrova praticamente bloccata dentro. «Come sei entrata qua?», chiede bruscamente un uomo. «È aperto», gli fa notare la giornalista, ma il clima è teso: «Non devi fare foto se vuoi uscire», «Io sono entrata e mi sono presentata», «Non devi entrare».

Quando si ritrova bloccata dentro, la Autore protesta: «Ci sbarrano la porta e ci impediscono di uscire dalla moschea. Questo è sequestro di persona. Mi sta impedendo di uscire». «Te ci devi far uscire immediatamente», urla a un certo punto l’inviata, costretta a telefonare ai Carabinieri: «Salve, siamo all’interno della moschea. Non ci fanno uscire. Mi impediscono di uscire dalla moschea. Non ci fanno uscire, non ci fanno uscire». Quindi si rivolge ancora all’islamico: «Fammi uscire. Fammi uscire. Sono entrata e adesso voglio uscire dalla porta». Il finale è lieto, si fa per dire: «Siamo riusciti a fuggire, grazie».

tag
fuori dal coro
mario giordano
salim el koudri
virginia camerieri
cristina autore

Su Rete 4 Fuori dal Coro, la troupe di Giordano va nella moschea di El Koudri e viene "sequestrata all'interno"

La furia di Abdel Mario Giordano, paura per l'inviata: "Getti d'acqua e minacce", cosa succede in puntata

A Fuori dal Coro Fuori dal Coro, l'ultimo delirio dell'immigrato che voleva diventare capo del mondo: "Chi non lo vuole è mer***"

ti potrebbero interessare

Massimo Giletti sbotta contro la Rai in diretta: "Se non siamo in grado di farlo..."

Massimo Giletti sbotta contro la Rai in diretta: "Se non siamo in grado di farlo..."

Otto e mezzo, Bocchino contro Gruber: "Il signor Siher dall'Italia ha avuto tutto"

Otto e mezzo, Bocchino contro Gruber: "Il signor Siher dall'Italia ha avuto tutto"

Roberto Tortora
Garlasco, il suicidio di Diego Portinari e le tre paia di scarpe nel sacco: cosa sta emergendo

Garlasco, il suicidio di Diego Portinari e le tre paia di scarpe nel sacco: cosa sta emergendo

Roberto Tortora
Garlasco, "9 impronte sul dispenser": Alberto e Chiara Poggi, cambia tutto

Garlasco, "9 impronte sul dispenser": Alberto e Chiara Poggi, cambia tutto

Roberto Tortora