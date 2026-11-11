L'aria che tira, Gasparri stronca Pd e M5s: "Quelle sono le truffe"

Maurizio Gasparri contro tutti a L’aria che tira, su La7. In studio si parla di cybersicurezza dopo gli allarmi inquietanti e sempre più frequenti delle ultime ore. E il senatore di Forza Italia perde presto la calma.

«Bisogna investire quelle risorse che invece la sinistra e i suoi supporter dicono “no, cancelliamole”», accusa rivolgendosi ad Arturo Scotto, deputato del Partito democratico, e a Sara Manfuso, giornalista de La Notizia, anche loro ospiti di David Parenzo.

«Volete un paese in ginocchio - insiste alzando decisamente il tiro della polemica -, non in grado di difendersi da nessuna minaccia né fisica né tecnologica. Siete disertori». «Fai propaganda», sbotta Scotto, ma Gasparri è ormai un fiume in piena e non c'è argine che possa contenerlo: «No, dico la verità».

«Siamo un Paese dove la gente si cura sempre meno, dove la gente non ha lavoro, i salari sono mangiati dall'inflazione», prosegue il dem agitando ogni argomenti possibile contro Meloni. «Sono le truffe del reddito di cittadinanza, noi abbiamo creato lavoro», lo liquida Gasparri scaricando tutto sul fu-governo giallorosso. E infatti i dati resi noti dal presidente del Consiglio di amministrazione dell’Inps Fabio Vitale pochi giorni fa raccontano una storia ben diversa da quella messa in giro da Pd e 5 Stelle. Oltre 1,7 miliardi di euro di reddito e pensione di cittadinanza pagati a chi non ne aveva diritto, di cui 1,463 miliardi ancora da recuperare al 31 dicembre 2025. Come dire: carta, statistiche e casse pubbliche cantano.

Il dibattito si infiamma ulteriormente quando prende la parola la Manfuso che chiama in causa la Commissione europea e i ritardi del governo nostrano. «Ancora una volta sembra che andiamo tutti in ordine sparso. Non è vero che non è stato fatto nulla... Non è stato fatto nulla in Italia. In paesi come Francia e Germania esistono delle forze destinate ad appurare i problemi di cybersecurity. La cosa che mi sorprende è che noi abbiamo un governo che ci racconta ogni minuto, questo ha il sapore di propaganda, che sta mettendo in sicurezza il nostro Paese indebitandosi laddove non riesce a garantire il rispetto di quelli che sono addirittura i principi costituzionali».

Colpa del centrodestra, insomma, anche se gli alert di Bruxelles sembrano interessare tutti i Paesi. Gasparri contrattacca: «Ci sono leggi in discussione in Parlamento...». Gli hacker potranno pure bucare le difese del Paese, ma contro le opposizioni lo scudo dell’ex ministro delle Telecomunicazioni è sempre inscalfibile.