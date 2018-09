Era di poco tempo fa la notizia di un ritorno di Antonio Cassano sulle scene della serie A ma il suo futuro potrebbe essersi stravolto in questi ultimi giorni. Infatti, sembrerebbe che l'attaccante barese sia stato ammesso al corso per diventare direttore sportivo della Figc senza, però, aver sostenuto l'esame per accedervi. Strano a dirsi ma il suo pass-partout per entrare nel mondo della dirigenza è stato il suo semplice curriculum da calciatore. Il numero 99 non sembra disdegnare quella posizione, anzi tutt'altro. Infatti, secondo quanto rivelato dall'attaccante, "è intrigato dal poter svolgere in futuro un ruolo da collante tra la squadra e la dirigenza".