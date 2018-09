Tra l’azzurro e l’Azzurro, è evidente, cambia poco. Non per Lorenzo Insigne, protagonista di un’altra partita da Mr Hyde con la maglia dell’Italia contro la Polonia, estremamente diverso dal Dr Jekill che ci ha abituato a incantare con il Napoli. Apatico, incapace di saltare Bereszynski come già non era riuscito a fare a Marassi pochi giorni fa. Proprio il ricordo della batosta rimediata dalla squadra di Ancelotti contro la Sampdoria sottolinea come quello attuale non sia il miglior momento di forma per l’attaccante partenopeo, comunque protagonista dell’inizio di stagione della presunta anti-Juve nella rimonta all’esordio sulla Lazio e nel finale di partita contro il Milan.

L’abbiamo invocato e rimpianto contro la Svezia, il nostro Lorenzo, quando era vittima atroce delle convinzioni di Gian Piero Ventura e veniva buttato in campo quasi di forza da De Rossi nel ritorno a San Siro. È rimasto il nostro grande rimpianto mondiale, per quello che poteva essere e non è stato. Ma cosa sarebbe potuto diventare? Ora abbiamo l’occasione di scoprirlo davvero. Con Mancini e il 4-3-3, Insigne ha tutto ciò di cui ha bisogno per esprimere il proprio talento al meglio anche in Nazionale. Per diventare un trascinatore, confermandosi la miglior risorsa del nostro calcio attuale. Come raccontano le classifiche internazionali che lo incoronano unico italiano degno di una valutazione di mercato pari o superiori ai cento milioni di euro. Insigne, però, dovrà crescere e cambiare. In azzurro e in Azzurro.

Perché gli automatismi di Maurizio Sarri non ci sono più, sostituiti dal lucido progetto di Carletto che mette al primo posto l’iniziativa dei campioni. Prendere il posto di Mertens al centro del villaggio partenopeo è una sfida complessa, soprattutto perché quando non trova la via del gol Insigne sembra ripiombare in quel vortice di incompiutezza che lo ha abbracciato in vari momenti della sua carriera. Ancor più pesante può essere indossare la maglia numero 10 di una Nazionale in cerca di autore e nuovi riferimenti. Assist, gol, invenzioni, ma soprattutto presenza in campo: ecco cosa gli si chiede da Castel Volturno a Coverciano. I talenti che scalpitano per il suo posto non mancano, dallo stesso Mertens a Federico Chiesa in azzuro. Quando è entrato al posto di Insigne, il fantasista della Fiorentina è riuscito a cambiare l’inerzia del match e a mettere finalmente in difficoltà la retroguardia polacca. Ti aspettiamo, Lorenzo.

(F.PER.)