Di tornare al calcio giocato, Antonio Cassano sembra non averne più voglia. Non che prima si fosse sforzato più di tanto di rientrare, visto tutti i tentativi falliti, l'ultimo a Chiavari. Cassano ha comunque intenzione di restare nel mondo del calcio, soprattutto in Liguria per stare vicino a moglie e figli. Come ha raccontato al Secolo XIX, ha intenzione di tornare nel calcio "in prima linea, area tecnica, osservatore, come direttore sportivo". Ovviamente vorrebbe tornare alla Samp, che considera la sua squadra.

Due esempi in Italia per me Sono Ausilio dell'Inter che è un top club e Rossi del Sassuolo, che è un club all'avanguardia. Non ho mai fatto il ds - ci tiene a chiarire, a scanso di equivoci - non posso sapere se sono bravo o no. Ma mi piacerebbe contribuire a costruire un progetto, seguendo l'istinto del mio calcio. Che, per capirci, è quello che va dal 1999 al 2007 a sette anni fa". In passato Cassano si era già iscritto al corso per direttore sportivo, ma non lo ha più frequentato. Stavolta però, dice, è diverso.