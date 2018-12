L'Atalanta batte la Lazio 1-0. Decide Zapata dopo un minuto, annullata una rete ad Acerbi al 93'

L'Atalanta supera 1-0 la Lazio nella gara valida per la sedicesima giornata di Serie A. A segno Duvan Zapata al primo minuto. Una sconfitta che certifica la crisi dei biancocelesti, che non vincono da cinque giornate, in cui hanno collezionato appena quattro punti. La squadra di Inzaghi paga un pessimo approccio alla partita e non riesce più a risalire la china nonostante una ripresa arrembante. Come se non bastasse, in pieno recupero gli ospiti si sono visti annullare per fuorigioco – dopo un lungo consulto al Var - il gol del pari di Acerbi, passando dalla gioia alla beffa in pochi minuti. Così la Dea, al terzo successo nelle ultime cinque uscite, porta a casa tre punti preziosissimi e avanza a 24, a una sola lunghezza proprio dai biancocelesti, con vista sull'Europa.