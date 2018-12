Bologna-Milan 0-0, Gennaro Gattuso salva Pippo Inzaghi ma si inguaia da solo: Higuain ora è un caso

Uno 0-0 che fa male al Milan. Mister Gennaro Gattuso salva l'amico Pippo Inzaghi, a rischio esonero, ma si inguaia: i rossoneri, reduci dalla clamorosa eliminazione dall'Europa League sul campo dell'Olympiakos e dal faticoso pareggio interno contro il Torino, confermano di non essere in forma e soprattutto troppo spuntati in avanti, dove crea pochissimo e concretizza ancor meno.

Al Dall'Ara, nel posticipo del 16° turno di Serie A, Gattuso schiera la squadra con l'ormai consueto 4-4-2: bene Romagnoli in difesa al rientro dopo l'infortunio, ancora male i due esteri alti Suso e Cahlanoglu, slegati i due centravanti Cutrone e Higuain (che sta diventando un caso) e insolitamente pasticcioni i due mediani Bakayoko e Kessie. Il primo espulso ingenuamente, il secondo diffidato e ammonito, salteranno entrambi la delicata ultima partita pre-natalizia di domenica prossima a San Siro contro la Fiorentina. Un gran bel problema per Gattuso, che ha una squadra decimata dagli infortuni. Unica nota positiva, la classifica: leggero allungo sulla Lazio sconfitta dall'Atalanta, quarto posto che varrebbe la Champions League e +2 sulla quinta. In realtà, con due ottime occasioni sprecate, è più il rammarico della soddisfazione.



Classifica Serie A, 16° turno



Juventus 46; Napoli 38; Inter 32; Milan 27; Lazio 25; Atalanta, Roma, Sassuolo 24; Sampdoria 23; Fiorentina, Torino 22; Parma 21; Cagliari 17; Empoli, Spal, Genoa 16; Udinese 13; Bologna 12; Frosinone 8; Chievo 4