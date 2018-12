I rapporti tesi tra i giocatori del Manchester United e il suo ex allenatore José Mourinho non erano di certo un mistero e, a pochi giorni dal suo esonero, il tabloid inglese Sun ha rivelato alcuni messaggi Whatsapp scambiati tra i giocatori della squadra inglese. In questi messaggi si parla di una scommessa, della portata di 22.000 sterline (22.100 euro), riguardante l'immediato esonero di Mourinho. E a scommettere è stato l'attaccante cileno Alexis Sanchez. Il numero 7 ha sfidato il compagno di squadra Marcos Rojo, che puntava sul fatto che lo Special One sarebbe rimasto allo United. A vincere la scommessa, ovviamente, è stato Sanchez, che si è portato a casa il bottino. La notizia ha fatto molto rumore in Inghilterra. Sanchez, da par suo, ha però smentito su Twitter: "È tutto falso. Jose mi ha dato l’opportunità di giocare nel miglior club del mondo e ho solo gratitudine per lui".