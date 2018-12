Non solo Alvaro Morata. Calciomercato, in Serie A i soliti scarti dall'Inghilterra

I club italiani hanno voluto allungare il calciomercato fino al 31 gennaio. Ma per comprare chi? Difficile dirlo, visto quello che offre il panorama attuale. A guardare i primi nomi usciti in questi giorni, la tendenza sembra chiara: esplorare le panchine della Premier a caccia di affari. Non bidoni, certo, ma giocatori finiti ai margini o in scadenza di contratto nel campionato più ricco del mondo, che fa incetta di talenti per poi masticarli in fretta. In particolare, c' è il Milan che guarda in casa Chelsea: non solo per Fabregas - 31 anni, contratto fino a giugno 2019 e riserva di lusso dei Blues -, ma anche per Morata. L' ultima idea a sorpresa è quella di uno scambio con Higuain.

«Mi voleva solo Sarri a Londra», disse il Pipita per spiegare la scelta di firmare con il Milan. Dopo due mesi di digiuno e nervosismo, il 31enne argentino potrebbe accettare di buon grado di ritrovare il suo mentore. «Mi piace molto, è un giocatore e un uomo meraviglioso. Ma non voglio parlare di Higuain, adesso gioca nel Milan...», si nasconde Sarri. «Ho due attaccanti e mezzo al momento (Hazard ormai falso nove alla Mertens, ndr)».

CIFRE PESANTI

Un conto in cui non figura Morata, infortunato e voglioso di trovare quella fiducia che non ha ricevuto nemmeno a Londra. Non bastano 5 gol in 14 presenze, Alvaro a 26 anni vuol sentirsi importante e potrebbe scegliere il Diavolo che lo aveva già corteggiato. Bisogna ragionare sulle cifre: Higuain è stato pagato 18 milioni per il prestito, più altre due rate identiche per il riscatto. Morata è costato invece 80 (ecco perché resta viva la suggestione Pato, 29).

Nel nuovo Arsenal di Emery, chi ha perso il posto è Aaron Ramsey. A 27 anni, la sua avventura londinese sembra destinata a finire con l' accordo in scadenza a giugno. Ci ha pensato il Milan, ma ora si è inserita l' Inter. Chance per Marotta che punta anche Ozil (30 anni) - ma Emery sul turco, pure lui ai margini nei Gunners, dice «deve restare con noi» - e Martial (23), in lite con il Manchester United per il rinnovo. Porta chiusa, almeno in apparenza, invece per il suo compagno per Paul Pogba: la Juve sembrava pronta a riportare a Torino il centrocampista, ma l' esonero di Mourinho ha cambiato le carte in tavola coi Red Devils. La Signora ci proverà, ma è pronta a consolarsi col 23enne Rabiot, che ha rotto col Psg (insieme al difensore dell' Ajax De Ligt, 19).

E BALOTELLI?

Sempre del Chelsea, ma in prestito al Valencia, è Batshuayi: il 25enne belga è stato identificato da Monchi come soluzione alla crisi di Dzeko. Schick (22) può tornare alla Samp in uno scambio di prestiti con Kownacki (21). Piste estere in cui potrebbero rientrare anche Gabbiadini (27) - la Fiorentina parla con il Southampton - e Balotelli (28). Dopo la lite col tecnico Vieira, il bomber è stato spedito in vacanza con 7 giorni di anticipo. Ma chi ha il coraggio di investire (ancora) su SuperMario?

