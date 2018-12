Tanti auguri a chi insegue: sono già campioni d'Italia? Con la Juventus non c'è storia

Nelle ultime settimane qualcuno ha suggerito un paradosso: cioè che la Juve sarebbe diventata campione d' Italia prima ancora che d'inverno. Detto che, di questo passo, l' aritmetica già a Pasqua incoronerà per l' ottavo anno di fila i bianconeri («bastano 87, 88 punti», ha detto Allegri nel pre gara), la Juve batte 1-0 la Roma e con due turni d' anticipo vince il simbolico titolo di campione invernale. Segna Mandzukic, ancora a una big (aveva fatto gol a Lazio, Napoli, Milan e Inter), il nono gol stagionale sovrastando di testa Santon.

Tra i peccati di Di Francesco, che rischiano di costargli l' esonero entro il nuovo anno, rientra proprio la scelta del laterale ex Inter, messo in campo per pareggiare i centimetri col croato: per il resto è una Roma rimaneggiata (senza De Rossi, con Dzeko ancora in panchina e con Florenzi per metà tempo fuori ruolo) ma "giusta" per come approccia alla partita - pressing feroce, che la Juve però elude puntualmente - e pur sempre l' unica Roma possibile in questa fase d' emergenza. Impensabile che i guizzi dei diciannovenni Kluivert e Zaniolo (stoffa e generosità per l' ex Inter, che però ha colpe sul gol di Mandzukic) e del 21enne Under facciano breccia nel muro della difesa meno battuta d' Italia (seconda in Europa dopo il Liverpool). Infatti pungono di rado.

Senza dimenticare Schick, che di anni ne ha 22, e il cui destino assomiglia a quello del suo allenatore: si chiacchiera di tensioni tra i due, col fantasista di Praga in procinto di cambiare aria dopo l' ennesima prova grigia a un anno esatto dall' inizio della crisi. Juve-Roma si era giocata il 23 dicembre di un anno fa: era finita allo stesso modo, Schick aveva fallito l' occasione della vita ma i giallorossi arrivavano alla sfida a -2 dalla Juve. Oggi, i punti dai bianconeri sono 24, un abisso che non si giustifica col solo divario tecnico - netto, ma l' ottima Roma nel secondo tempo qualche pericolo lo crea -, che sarebbe ampliato dalle differenze profonde sul piano motivazionale. Alla Roma sembra mancare la spensieratezza che si addice a una squadra giovane, outsider per rosa e storia recente, e che il possibile ribaltamento in panchina (Conte sugli spalti dello Stadium, ma in pole c' è Paulo Sousa) potrebbe restituire. Così come Allegri potrebbe avere restituito il favore a Di Francesco, che cinque anni fa lo batteva e lo esonerava dal Milan. Il meglio per il livornese doveva ancora arrivare. Chissà che per l' abruzzese non valga lo stesso.

di Alberto Neglia