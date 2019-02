Eugenie Bouchard torna a dare spettacolo. No, non su un campo da tennis. Lì ormai sono un paio d'anni che la giocatrice canadese, ex numero 4 del mondo, non batte un colpo vero. Qualche partita vinta, molte di più perse... In compenso, grazie anche alla sua avvenenza, è diventata una star sui social, dove su Instagram vanta la bellezza di 1,9 milioni di followers (compreso un bel numero di haters che la criticano per la sua "nuova vita" e vorrebbero che tornasse a fare la tennista sul serio).

Genie, com'è soprannominata, però, non sembra darci peso. E per San Valentino, ha deciso di regalare ai suoi "lovers" sul social questo scatto pazzesco, tratto da uno dei servizi fotografici che ogni anno realizza per il numero sui costumi da bagno della prestigiosa rivista americana Sports Illustrated. Ah, lo scatto ha superato i 220mila "like" in 24 ore.