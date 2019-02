Attacco hacker a Nicole Scherzinger, ex fidanzata del campione britannico di Formula 1 Lewis Hamilton. Secondo quanto riportato in esclusiva dal tabloid britannico Sun, un hacker ha violato la privacy dell’ex Pussycat Doll mettendo online un video di alcuni anni fa in cui la coppia, che non sta più insieme dal 2015, si bacia e abbraccia. La clip è diventata virale in tutto il mondo nel giro di pochissimi minuti.

L’hacker ha avuto modo di accedere al Cloud e ai social network della ragazza, pubblicando oltre al filmato anche delle foto dei due. Né gli scatti né il video mostrano la coppia in atti espliciti ma Nicole, dopo averlo scoperto, è scoppiata in lacrime. Infatti, una persona molto cara alla ragazza ha dichiarato ai giornalisti: "Nicole è distrutta da questo furto". Il Daily Star Online ha contattato i portavoce della Scherzinger e di Hamilton per saperne di più e avere dei commenti sulla vicenda ma nessuno dei due ha voluto rilasciare dichiarazioni.