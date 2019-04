L'Atalanta sbatte sull'Empoli: solo 0-0 in casa, Dea -2 da Milan e Champions League

Termina 0-0 la sfida tra Atalanta ed Empoli nel posticipo della trentaduesima giornata di Serie A. A Bergamo la Dea non riesce a trovare la via della rete nonostante una decina di occasioni da gol create e scivola a -2 dal Milan quarto, ultima posizione valida per la qualificazione in Champions League. Grandissimo protagonista della serata il portiere dei toscani Dragowski: ora la squadra di Andreazzoli si giocherà la salvezza nelle prossime due sfide contro Spal e Bologna.

Serie A, classifica dopo 32 turni

Juventus 84; Napoli 67; Inter 60; Milan 55; Roma 54; Atalanta 53; Torino 50; Lazio 49; Sampdoria 48; Fiorentina 40; Sassuolo, Cagliari 37; Spal, Parma 35; Genoa 34; Udinese 32; Bologna 31; Empoli 29; Frosinone 23; Chievo 11