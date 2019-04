La Lazio piega l'Udinese nel recupero con Caicedo e autogol Sandro: c'è speranza per la Champions

Pronto riscatto della Lazio dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan, con tanto di coda polemica. Nel recupero della 25esima giornata (la partita non fu giocata per la concomitanza del Sei Nazioni di rugby all'Olimpico), la squadra di Simone Inzaghi super per 2-0 l'Udinese e torna in piena corsa per un posto in Champions League. La Lazio sale infatti a quota 52 punti, a -3 dal quarto posto occupato dal Milan. Davanti però Immobile e compagni hanno ancora Roma e Atalanta, per una rimonta che non sarà certamente facile. Partita risolta dal gol di Caicedo (non segnava dal Derby) e dall'autogol di Sandro nel giro di cinque minuti, nel primo tempo. Nella ripresa Strakosha mette il sigillo al successo parando a De Paul il rigore che avrebbe riaperto i giochi. Seconda sconfitta di fila per l'Udinese di Tudor all'Olimpico, dopo quella contro la Roma, i friulani restano fermi a quota 32 punti a +3 sull'Empoli terzultimo. La strada verso la salvezza è ancora lunga, a partire dalla gara interna di Sabato contro il Sassuolo.