Commisso è già un "vero" tifoso della Fiorentina. Il neo presidente mostra una sciarpa anti-Juve

«Resterò qui altri 2-3 giorni, dovete darmi tempo di entrare in questo contesto. Il mondo non si è fatto in un giorno», esclama Rocco Commisso al suo primo, vero debutto come numero uno della Fiorentina. Eppure, a giudicare dalla foto scattata nel centro di Firenze in compagnia di alcuni tifosi, sembra aver già imparato la lezione e chi sia il primo avversario: «Juve m...a» dice la sciarpa.

Ma Rocco dice anche molto altro: «Chiesa? Ho intenzione di tenere Federico almeno quest' anno. Non voglio fare di Chiesa il Baggio dell' esperienza di Rocco. Mi hanno assicurato che non c' è nessun precontatto e nessun accordo per il suo trasferimento. Montella so che è in India e non posso ancora parlarci.

Annuncio che la Fiorentina sarà in America tra un mese. A luglio giocherà con squadre come l' Arsenal nel precampionato estivo nell' International Champions Cup».