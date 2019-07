Sorteggi di A, il calendario: Napoli avvio da incubo, Inter finale tremendo

La Juventus debutterà in campionato in trasferta contro il Parma. Lo ha stabilito il calendario della Serie A 2019-2020, svelato oggi a Milano. Sempre nella 1/a giornata, in programma il 24 e 25 agosto prossimi, spiccano Fiorentina-Napoli, Inter-Lecce e Roma-Genoa. TUTTO il Calendario del campionato di calcio di Serie A 2019/2020

Sarà Lazio-Roma il primo derby della prossima stagione di serie A 2019-2020, in calendario nella seconda giornata di campionato (31 agosto-1 settembre), che prevede anche la super sfida Juventus-Napoli. Lo ha stabilito il sorteggio svelato oggi a Milano. L'Inter sarà in trasferta a Cagliari.

Il derby di Milano, Milan-Inter, si disputerà nella quarta giornata in programma il 22 settembre. Alla settima giornata, 6 ottobre. il derby d'Italia, Inter-Juventus.

Il derby Torino-Juventus è in programma all'11/a giornata di serie A (3 novembre), che prevede anche Roma-Napoli e Milan-Lazio. Sarà Juve-Milan il big match della 13/a giornata. Alla 15/a, l'8 dicembre, si giocheranno tra le altre Inter-Roma e Lazio-Juventus. Il derby della Lanterna, è in calendario per la 16/a giornata. La 18/a giornata, il 5 gennaio, prevede Napoli-Inter. All'ultima giornata, la 19/a, si giocheranno Lazio-Napoli e Roma-Juventus. Le due romane saranno entrambe in casa perchè al ritorno l'Olimpico sarà indisponibile per prepararlo alla gara inaugurale dell'Europeo.

Calendario del campionato di calcio di Serie A 2019/2020

1/a giornata (25 agosto, ritorno 19 gennaio)

CAGLIARI - BRESCIA

FIORENTINA - NAPOLI

HELLAS VERONA - BOLOGNA

INTER - LECCE

PARMA - JUVENTUS

ROMA - GENOA

SAMPDORIA - LAZIO

SPAL - ATALANTA

TORINO - SASSUOLO

UDINESE - MILAN

2/a giornata (1 settembre, ritorno 26 gennaio)

ATALANTA - TORINO

BOLOGNA - SPAL

CAGLIARI - INTER

GENOA - FIORENTINA

JUVENTUS - NAPOLI

LAZIO - ROMA

LECCE - HELLAS VERONA

MILAN - BRESCIA

SASSUOLO - SAMPDORIA

UDINESE - PARMA

3/a giornata (15 settembre, ritorno 2 febbraio)

BRESCIA - BOLOGNA

FIORENTINA - JUVENTUS

GENOA - ATALANTA

HELLAS VERONA - MILAN

INTER - UDINESE

NAPOLI - SAMPDORIA

PARMA - CAGLIARI

ROMA - SASSUOLO

SPAL - LAZIO

TORINO - LECCE

4/a giornata (22 settembre, ritorno 9 febbraio)

ATALANTA - FIORENTINA

BOLOGNA - ROMA

CAGLIARI - GENOA

JUVENTUS - HELLAS VERONA

LAZIO - PARMA

LECCE - NAPOLI

MILAN - INTER

SAMPDORIA - TORINO

SASSUOLO - SPAL

UDINESE - BRESCIA

5/a giornata (25 settembre, ritorno 16 febbraio)

BRESCIA - JUVENTUS

FIORENTINA - SAMPDORIA

GENOA - BOLOGNA

HELLAS VERONA - UDINESE

INTER - LAZIO

NAPOLI - CAGLIARI

PARMA - SASSUOLO

ROMA - ATALANTA

SPAL - LECCE

TORINO - MILAN

6/a giornata (29 settembre, ritorno 23 febbraio)

CAGLIARI - HELLAS VERONA

JUVENTUS - SPAL

LAZIO - GENOA

LECCE - ROMA

MILAN - FIORENTINA

NAPOLI - BRESCIA

PARMA - TORINO

SAMPDORIA - INTER

SASSUOLO - ATALANTA

UDINESE - BOLOGNA

7/a giornata (6 ottobre, ritorno 1 marzo)

ATALANTA - LECCE

BOLOGNA - LAZIO

BRESCIA - SASSUOLO

FIORENTINA - UDINESE

GENOA - MILAN

HELLAS VERONA - SAMPDORIA

INTER - JUVENTUS

ROMA - CAGLIARI

SPAL - PARMA

TORINO - NAPOLI

8/a giornata (20 ottobre, ritorno 8 marzo)

BRESCIA - FIORENTINA

CAGLIARI - SPAL

JUVENTUS - BOLOGNA

LAZIO - ATALANTA

MILAN - LECCE

NAPOLI - HELLAS VERONA

PARMA - GENOA

SAMPDORIA - ROMA

SASSUOLO - INTER

UDINESE - TORINO

9/a giornata (27 ottobre, ritorno 15 marzo)

ATALANTA - UDINESE

BOLOGNA - SAMPDORIA

FIORENTINA - LAZIO

GENOA - BRESCIA

HELLAS VERONA - SASSUOLO

INTER - PARMA

LECCE - JUVENTUS

ROMA - MILAN

SPAL - NAPOLI

TORINO - CAGLIARI

10/a giornata (30 ottobre, ritorno 22 marzo)

BRESCIA - INTER

CAGLIARI - BOLOGNA

JUVENTUS - GENOA

LAZIO - TORINO

MILAN - SPAL

NAPOLI - ATALANTA

PARMA - HELLAS VERONA

SAMPDORIA - LECCE

SASSUOLO - FIORENTINA

UDINESE - ROMA

11/a giornata (3 novembre, ritorno 5 aprile)

ATALANTA - CAGLIARI

BOLOGNA - INTER

FIORENTINA - PARMA

GENOA - UDINESE

HELLAS VERONA - BRESCIA

LECCE - SASSUOLO

MILAN - LAZIO

ROMA - NAPOLI

SPAL - SAMPDORIA

TORINO - JUVENTUS

12/a giornata (10 novembre, ritorno 11 aprile)

BRESCIA - TORINO

CAGLIARI - FIORENTINA

INTER - HELLAS VERONA

JUVENTUS - MILAN

LAZIO - LECCE

NAPOLI - GENOA

PARMA - ROMA

SAMPDORIA - ATALANTA

SASSUOLO - BOLOGNA

UDINESE - SPAL

13/a giornata (24 novembre, ritorno 19 aprile)

ATALANTA - JUVENTUS

BOLOGNA - PARMA

HELLAS VERONA - FIORENTINA

LECCE - CAGLIARI

MILAN - NAPOLI

ROMA - BRESCIA

SAMPDORIA - UDINESE

SASSUOLO - LAZIO

SPAL - GENOA

TORINO - INTER

14/a giornata (1 dicembre, ritorno 22 aprile)

BRESCIA - ATALANTA

CAGLIARI - SAMPDORIA

FIORENTINA - LECCE

GENOA - TORINO

HELLAS VERONA - ROMA

INTER - SPAL

JUVENTUS - SASSUOLO

LAZIO - UDINESE

NAPOLI - BOLOGNA

PARMA - MILAN.

15/a giornata (8 dicembre, ritorno 26 aprile)

ATALANTA - HELLAS VERONA

BOLOGNA - MILAN

INTER - ROMA

LAZIO - JUVENTUS

LECCE - GENOA

SAMPDORIA - PARMA

SASSUOLO - CAGLIARI

SPAL - BRESCIA

TORINO - FIORENTINA

UDINESE - NAPOLI

16/a giornata (15 dicembre, ritorno 3 maggio)

BOLOGNA - ATALANTA

BRESCIA - LECCE

CAGLIARI - LAZIO

FIORENTINA - INTER

GENOA - SAMPDORIA

HELLAS VERONA - TORINO

JUVENTUS - UDINESE

MILAN - SASSUOLO

NAPOLI - PARMA

ROMA - SPAL

17/a giornata (22 dicembre, ritorno 10 maggio)

ATALANTA - MILAN

FIORENTINA - ROMA

INTER - GENOA

LAZIO - HELLAS VERONA

LECCE - BOLOGNA

PARMA - BRESCIA

SAMPDORIA - JUVENTUS

SASSUOLO - NAPOLI

TORINO - SPAL

UDINESE - CAGLIARI

18/a giornata (5 gennaio, ritorno 17 maggio)

ATALANTA - PARMA

BOLOGNA - FIORENTINA

BRESCIA - LAZIO

GENOA - SASSUOLO

JUVENTUS - CAGLIARI

LECCE - UDINESE

MILAN - SAMPDORIA

NAPOLI - INTER

ROMA - TORINO

SPAL - HELLAS VERONA

19/a giornata (12 gennaio, ritorno 24 maggio)

CAGLIARI - MILAN

FIORENTINA - SPAL

HELLAS VERONA - GENOA

INTER - ATALANTA

LAZIO - NAPOLI

PARMA - LECCE

ROMA - JUVENTUS

SAMPDORIA - BRESCIA

TORINO - BOLOGNA

UDINESE - SASSUOLO.