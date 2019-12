Anna Falchi, nudo integrale con sciarpa dopo la vittoria della Lazio sulla Juventus: "Come godo"

La Lazio di Simone Inzaghi tocca il cielo con un dito dopo la strepitosa vittoria in rimonta di sabato sera contro la Juventus di Maurizio Sarri: ora, i biancocelesti, possono anche fare un pensierino alla corsa scudetto. E tra chi partecipa alla festa ovviamente c'è Anna Falchi, che era presente allo stadio, tifosissima della Lazio e madrina de facto della squadra. Dopo il triplice fischio, la gioia della Falchi si è riversata su Instagram, dove ha pubblicato la foto che potete vedere: topless, indosso solo i pantaloncini della Lazio e sciarpa della squadra strategicamente piazzata per coprirle il seno nudo. Piuttosto chiaro anche il commento a corredo dello scatto: "Come godooooo!!!! Calcisticamente parlando! E ora a nanna con la mia divisa preferita! La mia sciarpa portafortuna da cui non mi separo mai! Sempre forza Lazio", ha concluso Anna Falchi.

Di seguito, il post di Anna Falchi su Instagram: