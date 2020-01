Cristiano Ronaldo, prima tripletta italiana: la Juventus rinuncia al tridente ma schianta 4-0 il Cagliari

La Juventus si lascia alle spalle la Supercoppa persa con la Lazio, travolgendo il Cagliari all'Allianz Stadium. Dopo un primo tempo senza grandi acuti, nel secondo i bianconeri si sono scatenati e non hanno lasciato scampo agli avversari: il 4-0 finale sta quasi stretto per la mole di occasioni costruite nella ripresa. Il mattatore assoluto è stato Cristiano Ronaldo, presentatosi in grande spolvero per aprire al meglio il 2020: il portoghese ha segnato la prima tripletta italiana e ha spianato la strada verso il successo. Di Gonzalo Higuain l'altro gol bianconero, con l'argentino che è andato in rete praticamente alla prima occasione disponibile.

Maurizio Sarri può quindi sorridere per il primo posto in classifica confermato, in attesa del posticipo tra Napoli e Inter che potrebbe lasciarlo in vetta da solo nel caso in cui i nerazzurri dovessero perdere punti. La classifica però continua ad interessare poco all'allenatore della Juventus, che è concentrato soprattutto sul dare un gioco arioso senza però perdere equilibrio: un'impresa non facile, le due sconfitte con la Lazio lo hanno dimostrato chiaramente. Contro il Cagliari i bianconeri hanno rinunciato al tridente, schierando Ramsey sulla trequarti e dando un'altra occasione a Rabiot in mezzo al campo. Le mosse hanno dato ragione a Sarri perché la Juve finalmente è riuscita a tenere la porta inviolata e a dare spettacolo in attacco, anche se solo per un tempo.