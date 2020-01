Luciano Moggi su De Laurentiis: "Gli avevano offerto Immobile a 8 milioni, lui ha preferito un altro a 18"

Luciano Moggi nel suo editoriale su Libero svela un retroscena clamoroso sul calciomercato. "La Lazio di Simone Inzaghi - scrive l'ex direttore generale della Juventus - fa dieci successi consecutivi battendo il Napoli, che forse non meritava di perdere, e Ciro Immobile fa 20 gol, confermandosi capocannoniere. Chissà cosa avrà pensato Aurelio De Laurentiis che preferì acquistare Leonardo Pavoletti a 18 milioni piuttosto che prendere Immobile a 8 milioni".

Sempre riguardo al mercato, Moggi ritiene che Beppe Marotta e gli altri dirigenti dell'Inter si stiano dando da fare per dare ad Antonio Conte gli acquisti mirati di cui ha bisogno: uno tra Christian Eriksen dal Tottenham o Arturo Vidal dal Barcellona e Olivier Giroud dal Chelsea. D'altronde all'ex dg non è sfuggita la differenza di rendimento dei nerazzurri tra primo e secondo tempo contro l'Atalanta: "Il ripetersi in campo di certi atteggiamenti ci fa sorgere il sospetto che questa differenza dipenda esclusivamente dalla stanchezza di chi viene sempre utilizzato per mancanza di rincalzi che possano essere impiegati senza far rimpiangere i titolari".