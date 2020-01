Cristiano Ronaldo, ancora una doppietta: la Juventus batte il Parma e prova la prima mini fuga della stagione

Più si alza la posta in palio, più Cristiano Ronaldo risponde presente. Il portoghese va a segno per la settima partita consecutiva in serie A e con una doppietta trascina la Juventus alla vittoria per 2-1 sul Parma. E dire che Cornelius aveva fatto venire più di un brivido all'Allianz Stadium, quando in avvio di ripresa aveva siglato la rete del momentaneo 1-1. Pareggio che è durato davvero una manciata di minuti, perché Ronaldo ha immediatamente risposto e indirizzato la partita in maniera decisiva. I bianconeri hanno sofferto nel finale, ma hanno portato a casa tre punti d'oro: grazie allo stop dell'Inter sul campo del Lecce, la Juve si conferma in vetta e allunga a +4.

Si può dire che questo è a tutti gli effetti la prima mini fuga della stagione, dato che bianconeri e nerazzurri hanno praticamente sempre viaggiato a braccetto. Non va però trascurata la Lazio, che sabato ha infilato l'undicesima vittoria consecutiva con un roboante 5-1 sulla Sampdoria e ha anche una partita da recuperare con il Verona. Nel caso in cui dovesse vincerla, la squadra di Simone Inzaghi scavalcherebbe l'Inter e si porterebbe a -3 dalla Juve, che ha già battuto due volte, tra l'altro una in Supercoppa Italiana.