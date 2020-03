Serie A a porte chiuse, in arrivo il decreto: Juve-Inter domenica sera, come cambia il calendario

04 marzo 2020 a

I vertici del calcio italiano hanno preso una decisione sui recuperi della Serie A dovuti ai rinvii per il coronavirus, In attesa delle comunicazioni del Governo, la Lega di Serie A ha deciso per la disputa a porte chiuse della 26.ma giornata nel prossimo weekend. Di conseguenza Juventus-Inter si giocherebbe domenica alle 20.45 con Milan-Genoa alle 12.30, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia alle 15, Udinese-Fiorentina alle 18. Sabato sera andrebbe invece in scena Samp-Verona (20.45).. Inoltre, porte chiuse fino al prossimo 3 aprile: la decisione è stata confermata dal decreto del governo emanato nella serata di mercoledì 4 aprile.

"Bisogna farlo, vista la situazione. Le porte chiuse sono l'unico strumento per portare avanti il campionato, siamo in attesa di un provvedimento del governo. Si è ritrovata unità di intenti all'interno della Lega per la regolarità del campionato", aveva detto Giuseppe Marotta, ad dell'Inter. Alla riunione in Lega Calcio erano presenti il presidente Paolo Dal Pino e l'ad Luigi De Siervo, i consiglieri federali e rappresentanti di varie società fra i quali anche i presidenti di Lazio e Milan, Claudio Lotito e Paolo Scaroni, l'ad Giuseppe Marotta per l'Inter, il ds Fabio Paratici per la Juventus e il vicepresidente della Roma, Mauro Baldissoni. Presenti anche i rappresentanti di Sassuolo, Atalanta, Fiorentina e Udinese.

IL PROGRAMMA DELLA SERIE A TRA 7 E 8 MARZO

7 marzo 20:45 Samp-Verona

8 marzo 12,30 Milan-Genoa

8 marzo 15:00 Parma-Spal e Sassuolo-Brescia

8 marzo 18:00 Udinese-Fiorentina

8 marzo 20:45 Juve-Inter