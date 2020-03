Formula 1, Max Verstappen decisivo per il futuro della Red Bull. Horner: "Se perdiamo lui, tutto in discussione"

07 marzo 2020 a

a

a

Il futuro della Red Bull in Formula 1 è legato in maniera importante - se non addirittura decisiva - a Max Verstappen. Il 22enne olandese è stato a lungo corteggiato dalla Mercedes, ma ha deciso di rinnovare il contratto fino al 2023 con la scuderia anglo-austriaca. Con la quale vanta già otto Gran Premi vinti e 31 podi: arrivato in F1 da minorenne, Verstappen è cresciuto in Red Bull e spera di poter lottare per il titolo mondiale da qui al 2023. Tutto dipenderà da come andrà la partnership con Honda e di conseguenza dalle prestazioni di Verstappen, che potrebbero essere decisive per il futuro dell’intera scuderia. Parole del team principal Christian Horner: “Red Bull produce una bevanda energetica diffusa a livello mondiale. La Formula 1 è una piattaforma per promuoverla e pubblicizzarla. Se la partnership con Honda non funziona o se perdiamo Verstappen, mettiamo in discussione il futuro a lungo termine della Red Bull in F1”.