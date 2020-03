Coronavirus, LeBron James ignora la gravità della situazioni: "No alle porte chiuse, non gioco senza tifosi"

08 marzo 2020 a

"Senza tifosi non gioco, ne abbiamo bisogno, io gioco per loro, che facciano quel che vogliono, ma io in un palazzetto vuoto non gioco". Così ha sbottato Lebron James dopo la vittoria 113-103 su Milwaukee (che ha ridato ai suoi Lakers i playoff dopo sette anni, mentre lui diventa il terzo di sempre a segnare 34mila punti in carriera), che forse non ha avuto la corretta informazione su come sta evolvendo la situazione globale del Coronavirus. Anche negli Usa, dove la Nba ha distribuito un'altra nota alle 30 franchigie, dopo quella sulle norme igieniche, chiedendo di prepararsi alla possibilità di giocare a porte chiuse. Una bizza da star che però pare isolata. I Golden State Warriors fanno sapere di stare collaborando con le autorità, la guardia dei Boston Celtics Kemba Walker dice: "Spero non si arrivi a questo punto, ma la situazione sta diventando seria".