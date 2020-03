Coronavirus, Il Coni ferma lo sport in Italia: stop sino al 3 aprile. Ma serve il decreto del Governo

09 marzo 2020 a

a

a

Stop a tutto lo sport italiano fino al 3 aprile, ma prima serve un apposito decreto della presidenza del consiglio: è la decisione del Coni e delle federazioni sull'emergenza coronavirus. Malagò e i presidenti federali, hanno così "sospeso tutte le attività sportive a ogni livello", ma hanno anche chiesto "al Governo di emanare un apposito DPCM che possa superare quello attuale in corso di validità". Lo scrive Valerio Piccioni sull'edizione on line della Gazzetta dello sport di lunedì 9 marzo.

Serie A, chi vince lo scudetto se fermano il campionato? Ecco tutti gli scenari

Malagò è stato delegato a informare il premier Conte e il ministro dello sport, Spadafora, su quanto emerso nell'incontro. "La decisione non riguarda le competizioni internazionali", è la precisazione finale. Un chiaro riferimento soprattutto agli appuntamenti calcistici in programma nei prossimi giorni nella zona arancione e in particolare Inter-Getafe di giovedì. a San Siro.