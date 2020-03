Coronavirus, positivi Hudson-Odoi del Chelsea e Arteta dell'Arsenal: Premier League verso lo stop

13 marzo 2020 a

Il coronavirus sconvolge anche la Premier League inglese. Il Chelsea ha annunciato che il giocatore Callum Hudson-Odoi è risultato positivo al test del tampone. Si tratta del primo caso per un giocatore della Premier.

In precedenza, l'Arsenal aveva annunciato che anche l'allenatore della squadra, Mikel Arteta era risultato positivo, cosa che aveva causato il rinvio della partita contro Brighton in programma sabato. Oggi si terrà una riunione di emergenza per decidere sul prosieguo del campionato inglese, il più ricco del mondo. Particolare allarme per quanto accaduto mercoledì sera ad Anfield, con il Liverppol che ha ospitato per il ritorno degli ottavi di Champions League 3,000 tifosi dell'Atletico Madrid: in Spagna l'epidemia di Covid-19 è già scoppiata da giorni.