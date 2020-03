Cristiano Ronaldo, i suoi hotel trasformati in ospedali: lotta al coronavirus, paga lui gli stipendi

15 marzo 2020 a

Un gesto da lodare, quello di Cristiano Ronaldo, il fenomeno della Juventus che resta nella sua Madeira, in Portogallo, dove si protegge dal coronavirus e assiste la madre, che ha recentemente avuto un ictus. Per dare un contributo nella battaglia al Covid-19, CR7 ha infatti deciso di trasformare i suoi hotel in Portogallo in ospedali. Un importante contributo contro la pandemia. La notizia si è diffusa sui social ed è poi stata confermata da Marca, il quotidiano spagnolo. Gli ospedali saranno utilizzabili in forma totalmente gratuita: medici e infermieri verranno pagati da Cristiano Ronaldo in persona. Un gesto bellissimo, importante e da applaudire in questi giorni difficilissimi di lotta dura in tutto il pianeta al coronavirus.