Real Madrid, l'ex presidente Lorenzo Sanz in gravi condizioni: sospetto coronavirus

19 marzo 2020 a

Si sono aggravate le condizioni di Lorenzo Sanz, ex presidente del Real Madrid, ricoverato con problemi respiratori e un'insufficienza renale e in attesa dell'esito del test per il coronavirus. I media spagnoli hanno riferito che la situazione è "molto delicata".

Sanz, che ha 76 anni, è stato presidente del Real dal 1995 al 2000, conquistando due Champions League, una Supercoppa spagnola e una Intercontinentale. Aveva febbre alta da otto giorni ma solo quando si è manifestata l'insufficienza respiratoria si è fatto ricoverare.