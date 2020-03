Gonzalo Higuain, fuga dal coronavirus: interrompe la quarantena e vola in Argentina

19 marzo 2020 a

a

a

Le regole non sono uguali per tutti. Anche in tempi di coronavirus i Vip hanno sempre una corsia preferenziale. E così accade che Gonzalo Higuain può tranquillamente violare l’isolamento - scattato dopo il caso di positività di Daniele Rugani - e scappare dall’Italia. L’attaccante della Juventus ha lasciato Torino la scorsa notte e ha fatto rientro in Argentina con un volo privato, che ha effettuato un paio di scali prima di arrivare a Buenos Aires. In aeroporto il Pipita ha mostrato agli agenti il test negativo al Covid-19: però in teoria era in quarantena come tutti i tesserati della Juventus e quindi non avrebbe potuto lasciare casa.