La Serie A sfida il coronavirus: i calciatori tornano ad allenarsi, c'è la data

19 marzo 2020 a

a

a

Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb, tra i vertici dei club di Serie A si è tenuto un tavolo tecnico informale per programmare la ripresa degli allenamenti. I club hanno deciso di tornare ad allenarsi il 4 aprile. Contrari solo Lotito e De Laurentiis. Allenamenti a secco, accesso agli spogliatoi a gruppi ed altre norme per arginare il covid-19.

"Anche i calciatori contribuiscano". Serie A, i club chiedono la condivisione del danno economico

A spiegare l'incredibile scenario che si verrebbe a proporre è il giornalista Nicolò Schira che in un tweet spiega bene l'assurdità della decisione: "Mentre la pandemia Coronavirus miete sempre più vittime i club di Serie A hanno trovato l'accordo per tornare ad allenarsi: l'obiettivo è quello di ripartire il weekend 2-3 maggio in tutti i principali tornei europei".