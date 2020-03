Coronavirus, in Bielorussia la ricetta anti-contagio: calcio, sauna e tanta vodka, così si va in campo

21 marzo 2020 a

In Bielorussia sembrano fregarsene del Coronavirus, tanto che ieri è iniziata regolarmente la stagione del calcio con la presenza di pubblico sulle tribune. Le squadre della Premier League (Vysejsaja Liha) e del campionato delle riserve dell'ex Repubblica sovietica sono andate in campo, forse spinte dal singolare slogan lanciato dal presidente Alexandr Lukashenko. «Fare la sauna, bere tanta vodka e lavorare molto per uccidere il virus nei vostri organismi». I giocatori hanno quindi disputato le partite senza problemi, non lesinando abbracci e strette di mano. Si gioca anche in Angola, Australia, Bangladesh, Indonesia, Hong Kong, Singapore, Nicaragua, Nigeria e Palestina.