Coronavirus, la Juventus ha finito i tamponi: squadra in isolamento, ma cinque calciatori sono partiti

La Juventus tira un sospiro di sollievo dopo aver ultimato i tamponi per testare la positività al coronavirus. Non ci sono altri infetti oltre ai tre individuati nelle ore precedenti: il “paziente uno” bianconero era stato Daniele Rugani, seguito da Blaise Matuidi e da Paulo Dybala. Quest’ultimo è risultato positivo insieme alla fidanzata Oriana, ma era già in isolamento dall’11 marzo, come tutti gli altri calciatori della Juventus. Come riporta la Gazzetta dello Sport, quasi tutti i bianconeri sono a casa, compreso Maurizio Sarri che è nel suo appartamento. Fanno eccezione Rugani, Chiellini e Bernardeschi (più alcuni membri dello staff) che hanno preferito osservare i 14 giorni di isolamento al J Hotel. Cinque pezzi grossi della rosa bianconera non si trovano però a Torino: Higuain, Pjanic, Khedira e Douglas Costa sono partiti per motivi familiari dopo aver ricevuto l’esito negativo del test. E poi c’è Cristiano Ronaldo che si trovava a Madeira, in Portogallo, per far visita alla madre colpita da ictus già prima che venisse scoperta la positività di Rugani.