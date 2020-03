Coronavirus, i "luminari" di Claudio Lotito e il siparietto con Andrea Agnelli: "Sei diventato anche virologo?"

25 marzo 2020 a

L’assemblea della serie A si è svolta in video-conferenza e ha regalato un siparietto niente male. Protagonisti Claudio Lotito e Andrea Angelli, oggetto di discussione ovviamente l’emergenza coronavirus. Il calcio italiano è fermo dal 9 marzo, ovvero dal post-partita di Juventus-Inter, e si cerca di capire se ci sarà o meno la possibilità di riprendere la stagione. L’annullamento resta la soluzione estrema, ma a questo punto comunque da mettere in preventivo, vista la piega che sta prendendo l’epidemia a livello globale. “Avete visto i dati? Oh, se sta a ritirà”, avrebbe riferito Lotito, che è uno di quelli che vorrebbe riprendere il campionato a tutti i costi, essendo la Lazio in piena corsa per lo scudetto. “Io parlo coi medici luminari, quelli che stanno in prima linea, non con quelli delle squadre”, ha aggiunto il presidente biancoceleste distendendo il clima dell’assemblea tra risate e battute. Con lo stesso spirito Agnelli gli ha risposto così: “Eh certo, ora sei diventato anche un esperto virologo”.