Juventus, Giorgio Chiellini ai compagni di squadra: tagliarsi lo stipendio, ecco le tre possibilità

Scende in campo il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, che chiama i compagni a raccolta in questo momento difficilissimo per il coronavirus e chiede loro un sacrificio: per senso di responsabilità, tagliarsi lo stipendio. Dopo un confronto con il presidente, Andrea Agnelli, e con il ds, Fabio Paratici, ha avanzato tre proposte per ridurre gli ingaggi e aiutare il club. Lo rivela La Gazzetta dello Sport. La prima opzione prevede il pagamento del mese di marzo, dunque la sospensione dei pagamenti degli stipendi fino a quando non si tornerà a giocare. Se si riprenderà, la parte di stipendio del periodo giocato verrà congelata e pagata successivamente. La seconda prevede la rinuncia di un mese su quattro o due su quattro a seconda che il campionato venga sospeso definitivamente oppure concluso in estate. La terza ed ultima via proposta prevede la rinuncia a un mese e mezzo indipendentemente dalla piega che prenderà la stagione. La decisione arriverà al termine del mese, dunque entro pochi giorni.

