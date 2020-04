Milan, Zlatan Ibrahimovic lascia a fine stagione: la decisione definitiva dello svedese

01 aprile 2020 a

Zlatan Ibrahimovic avrebbe scelto di lasciare il Milan a fine stagione. Lo svedese era tornato in rossonero a gennaio firmando un accordo da sei mesi più opzione per il rinnovo che però non firmerà. Non tanto per condizioni fisiche o questioni economiche, l'ostacolo semmai è ambientale. L'addio di Boban e quello probabile di Maldini hanno lasciato il segno nell'attaccante.

Lo scrive la Gazzetta dello Sport: Zlatan è rimasto deluso dagli scossoni rossoneri, dall'addio di Boban alle voci su Rangnick. Appena possibile il 38enne incontrerà Gazidis e gli comunicherà la sua decisione, che sembra proprio quella di concludere dopo soli sei mesi la seconda esperienza in rossonero.