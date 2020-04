MotoGP, il boss Ezpeleta: "Non sono molto fiducioso che saremo in grado di correre la stagione 2020"

07 aprile 2020 a

a

a

“Non sono molto fiducioso che saremo in grado di correre la stagione 2020”. Firmato Carmelo Ezpeleta, l’amministratore delegato dell’agenzia Dorna Sports che detiene i diritti per le gare della MotoGP. A causa dell’epidemia da coronavirus che è diventata una pandemia globale, il motomondiale ha già perso diverse gare: le ultime due proprio nella giornata di martedì 7 maggio. Si tratta del GP d’Italia al Mugello e di quello in Catalogna: entrambi sono stati rinviati a data da destinarsi, ma la verità è che per questa stagione potrebbero non corrersi mai a questo punto. “Possiamo anche sopravvivere se dovessimo annullare completamente la stagione 2020. Se si dovesse verificare questo scenario - ha spiegato Ezpeleta - ci prepareremo per la stagione 2021 in modo tempestivo e coscienzioso”.

Niente Mugello e Montmeló: altri due rinvii, la MotoGP ha un piano: pausa estiva o addio stagione?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.