Figc, la Commissione medica detta le linee guida per la ripresa dei campionati

08 aprile 2020 a

a

a

La Federcalcio prova a programmare la ripresa dei campionati e lo fa partendo dai protocolli sanitari per i giocatori, con l'obiettivo di ridurre al minimo le possibilità di contagio e far ripartire i tornei in totale sicurezza. Dalla riunione della Commissione medica federale, tenutasi rigorosamente in videoconferenza, scrive Sportmediaset, è emersa una bozza con alcune linee guida fondamentali, riguardanti la formazione dei gruppi squadra, gli esami da effettuare e i protocolli specifici per coloro che sono risultati positivi al coronavirus. "Se e quando dovessimo avere luce verde per una graduale ripartenza il mondo del calcio deve farsi trovare pronto", ha detto il presidente federale Gravina.

"Formello già sanificato, apriamo subito". Lotito non molla, la Lazio crede allo scudetto

Gli esami diagnostici indicati per questa categoria seguiranno un protocollo adeguato alla gravità clinica dell'infezione subita (con particolare attenzione all'apparato respiratorio e cardiovascolare). Tutte queste indicazioni si estendono al gruppo arbitri, considerati alla stregua dei calciatori delle singole squadre. Le linee guida verranno integrate dalle indicazioni degli esperti e dei rappresentanti delle componenti per definire il prima possibile un protocollo unitario definitivo. Tale protocollo sarà ispirato a tre principi fondamentali: semplicità, fattibilità e attendibilità medico-scientifica.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.