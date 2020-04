Formula 1, Ross Brawn e il piano per correre il mondiale 2020: "Iniziamo a luglio in Europa a porte chiuse"

09 aprile 2020 a

“La nostra visione è un inizio in Europa a porte chiuse”: Ross Brawn scopre le carte sulla stagione 2020 di Formula 1, sospesa prima ancora di iniziare a causa dell’emergenza coronavirus. Il direttore generale, nonché responsabile sportivo del progetto F1, ha affermato che l’intenzione è assolutamente quella di correre, anche senza spettatori, e farlo possibilmente a partire da luglio. “Se fossimo in grado di iniziare in estate, abbiamo studiato la logistica e potremmo fare una stagione di 19 gare”, ha dichiarato Brawn. I boss della F1 sono quindi al lavoro per un nuovo calendario, che probabilmente inizierà dall’Europa e ridurrà al minimo le pause. “Potremmo avere una ambiente molto chiuso - ha ipotizzato l’ex direttore tecnico della Ferrari - in cui i team entrano con un charter, li canalizziamo nel circuito, ci assicuriamo che tutti siano testati e che non ci siano rischi per nessuno”.

